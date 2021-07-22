Диспенсеры для жидкого мыла – особенности

Для порционной выдачи мыла используют специальное устройство – диспенсер для жидкого мыла. На сайте https://binele.ru/oborudovaniye/dozator-myla-binele-nalivnoj/ представлен широкий ассортимент диспенсеров в каталоге от BINELE. В интернет-магазине вы сможете сделать верный выбор и прямо на сайте оформить заказ, с быстрой и удобной доставкой.

Гигиена рук важна для каждого человека. И следить за этим важно как в домашних условиях, так и в общественных местах. В заведениях устанавливают дозаторы для жидкого мыла – это удобно и гигиенично, а также стильно.

Возможны различные варианты механизма работы диспенсеров. И каждый удобен для определенного случая. Из наиболее популярных следует выделить механический диспенсер, локтевые приборы, а также сенсорный, бесконтактный, автоматический дозатор.

Наиболее бюджетный и популярный – механический. Для того чтобы порционно выдавалось мыло, достаточно нажать на специальную кнопку. Подобные дозаторы устанавливают в доме или закрытых учреждениях – в офисе и на кухне.

Локтевые приборы позволяют соблюдать чистоту и санитарные нормы – не происходит контакт с кистями рук. При этом для включения достаточно нажать локтем на рычаг.

Сенсорный – вид, который подходит для мест с большими требованиями касаемо чистоты, с высокой проходимостью людей.

Подбирая диспенсер для мыла, необходимо определиться с заправкой, которую вы будете использовать. Обычное жидкое мыло универсальное, обеспечивает приятный уход за кожей. Лучше остановиться на средней густоте, чтобы исключить сильное выскальзывание из рук, при этом чтобы мыло хорошо выдавливалось из корпуса.

Мыло-пена – этот вариант подойдет для крупных заведений и организаций. Благодаря тому, что мыло пенится, не выскальзывает из рук, его потребуется гораздо меньше по сравнению с обычным. Подобное средство экономически выгодно, даже если учесть большой поток людей каждый день.

Антисептики – дезинфицирующие средства. Расходный материал распыляется в небольшом количестве.

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