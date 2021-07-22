Горнолыжная мужская одежда – как сделать верный выбор

Погода в горах может стремительно меняться – с утра может быть достаточно холодно, но уже ближе к середине дня будет теплее, а потом может начаться снегопад с ветром. Для того чтобы чувствовать себя комфортно, важно правильно подобрать горнолыжную одежду. На сайте https://h-exp.ru/muzhskaya_odezhda/ для вас представлен широкий ассортимент в интернет-магазине HIGH EXPERIENCE. И каждый сможет подобрать что-то оптимально подходящее под запрос и параметры, вкусовые предпочтения. Все удачно распределено в соответствующих категориях. Здесь вы сможете выбрать горнолыжные куртки, парки, а также костюмы и куртки виндстоперы – ветровки. И это – далеко не полный ассортимент. Он гораздо шире и разнообразнее.

Курки виндстоперы пользуются огромной популярностью. Windstopper – это мягкая мембрана, которая создана для того, чтобы обеспечивать абсолютную защиту от ветра, выполнена из дышащего материала. Подобная мембрана успешно используется как средний и верхний слой, защищая от ветра и легкого дождя благодаря водоотталкивающей обработке.

Оптимальным вариантом одежды в горах является многослойность. Когда постоянно меняется погода, полезно иметь возможность снять или надеть дополнительный слой одежды, достав ее из рюкзака. Кроме того, благодаря многослойности, удается легко подбирать соответствующую погоде одежду.

Первый слой – термобелье. Основной функцией подобного белья является отвод влаги с поверхности кожи, распределение ее по наружной поверхности слоя одежды.

Второй слой – утепляющий флис или микрофлис. Одежда из синтетических материалов обеспечивает тепло и эффективный вывод влаги с поверхности функционального белья к наружному слою одежды, сохраняя греющие свойства при намокании.

Третий слой – утепленная горнолыжная куртка и брюки.

В любом случае, лучший утеплитель одежды для катания – современный синтетический материал, а не пух.

В интернет-магазине вы сможете приобрести одежду, которая создаст для активного отдыха максимально комфортные условия. Среди широкого ассортимента достойных предложений вы наверняка найдете именно то, что оптимально подойдет под ваши запросы.