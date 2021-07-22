Клиника израильской онкологии – LISOD

Для лечения онкологии многие выбирают клиники Израиля. Особой популярностью пользуется израильская онкологическая больница Лисод. Теперь больница израильской онкологии LISOD есть в Украине. Вы сможете посетить сайт и подробно узнать о больнице, ознакомиться с информацией о докторах, получить консультацию и записаться на прием.

Онкологическая больница с полным циклом помощи поможет тем, кто страдает от онкозаболеваний. Здесь проводятся профилактические мероприятия, диагностика, а также успешное лечение и реабилитация. Высококвалифицированные специалисты используют международные стандарты на основе доказательной медицины. Есть в наличии все необходимое современное высокотехнологичное оборудование, которое успешно используют для проведения точной диагностики, а также эффективного лечения онкзаболеваний.

Благодаря современному оборудованию, во время диагностики удается выявить степень поражения организма. Диагностические мероприятия назначают после сбора анамнеза, а также индивидуальной консультации.

По результатам комплексного обследования будет назначен комплекс лечебных мероприятий – в каждом случае индивидуально. Степень воздействия зависит от того, какова тяжесть поражения организма.

Здесь используют современные препараты, а также эффективные методики лечения, которые доказали свою высокую результативность.

Здесь лечат рак, проводят лучевую терапию, а также химиотерапию, брахитерапию и хирургию. Осуществляется диагностика рака, проводится реабилитация пациентов.

В клинике есть вся необходимая современная аппаратура для диагностики и лечения. Возможны онлайн консультации.

Здесь не только лечат онкологические заболевания, но и проводят полноценную реабилитацию.

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Есть возможность предварительно позвонить по телефону и бесплатно проконсультироваться, записаться на прием. Израильские клинические онкологи проконсультируют и проведут тщательный осмотр, внимательно изучать документацию и определят весь спектр необходимой диагностики. Специалисты разработают индивидуально эффективный план лечения. Благодаря взаимному доверию между пациентом и врачом, удается увеличить шансы на выздоровление, повышается и эффективность лечения.