Криптовалютная торговля с минимальными рисками

На сегодняшний день, существует достаточно большой выбор криптовых бирж. Достаточно молодой, но в тоже время перспективной биржей можно считать Nominex. Это достаточно функциональная биржа, в которой есть и локальные токены и интегрирован прибыльный план фермерства. Более подробно о платформе вам расскажет эта ссылка. Все, что нужно знать о криптовалютной торговле и даже больше.

Основные преимущества биржи Nominex

Преимущества биржи уже успели оценить многие трейдеры по всему миру. К ним можно отнести:

удобный и современный сайт биржи;

отсутствует обязательная верификация аккаунта;

есть бонусы для новичков;

есть выбор способа вывода денежных средств;

можно воспользоваться демо- счетом, без каких-либо рисков;

можно попробовать дополнительно заработать при помощи стейкинга TRX;

возможно принимать участие в турнирах, которые регулярно проходят на бирже;

многоуровневая партнерская программа.

Минусом можно считать лишь то, что биржа зарегистрирована в оффшорной зоне, на Сейшелах, но вряд ли это можно считать большим недостатком.

Как проходит регистрация на портале

Для того, чтобы вы смогли осуществлять торговую деятельность на бирже вам необходимо будет зарегистрироваться. Процедура регистрации не займет у вас много времени. Достаточно заполнить простейшую форму и создать аккаунт. Потом необходимо будет перейти в электронную почту, а оттуда на биржу с присланного вам от биржи письма. Как получить рефералов при регистрации и уже с них начать получать доход, подробнее описано по ссылке.

Турниры без риска потерять деньги

После того, как вы зарегистрировались, особенно если вы новичок, то вы можете воспользоваться демо-турнирами. здесь не нужны будут вложения. На ваш счету будут виртуальные средства, а в случае выигрыша они станут настоящими USDT. Все, что вы сможете с них наторговать в течение недели будет вашим. Таким образом даже без вложений вы сможете заработать.

Если у вас в ходе работы с биржей возникнут вопросы, то вы сможете их решить обратившись в службу поддержки. На вопросы в чате ответы получаете быстро, вам не придется тратить свое время на ожидание.

Для тех. кто ищет современную и функциональную криптобиржу Nominex, это именно то, что вы так долго искали. Данная биржа вызывает доверие и сотрудничать с ней одно удовольствие.