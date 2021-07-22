Установка скейт парка в вашем дворе

В украинской части Луганской области школьники и молодежь уже давно мечтают об установке скейт парка. Даже приезжала команда исследователей украинских городов “Код Міста”, которые прониклись этой мечтой и даже нашли активистов, которые активно начали выдвигать планы будущего строительства скейт парка. В Лисчанске такой парк построили. Самое главное туда можно приходить совершенно бесплатно и активно заниматься спортом, вместо того, чтобы сидеть за телефоном. Но как сделать так, чтобы такие парки появились в каждом городе? К тому же сейчас выделяется очень много средств на подконтрольную Украине Луганскую облась. Необходимо, чтоб жители подали заявление к местным депутам и все. А заказать изготовление металического скейт парка можно на сайте https://figuripark.com/skate-park/. Металлический каркас прослужит более 15 лет, а его установка не займет много времени.

Что из себя представляет металлический скейт парк

Современный скейт парк представляет из себя специализированную спортивную площадку, которая предназначена для катания на роликах, скейтборде, др. Активные занятия спортом во все времена уберегали молодежь от выбора вредного образа жизни и плохих привычек. А значит строительство скейт парка будет развивать здоровый образ жизни молодого поколения и поможет разнообразить досуг. К тому же в скейт парках можно проводить разнообразные соревнования, показательные выступления и другие мероприятия. Появится дополнительное место для рекламы. Стандартный скейт парк состоит из следующего:

слайд элементы по которым можно скользить;

разгонные горки, без них невозможно представить существование скейт парка. Они нужны для набора скорости;

заезд, стол и приземление.

Выполнены они могут быть из разного материала, но самым долговечным и недорогим считается металл. Металический скейт парк станет отличным решением, которое простоит годами. У него есть ряд преимуществ и достоинств:

долгий срок службы;

быстрота монтажа;

невысокая стоимость;

мобильность.

Если вы хотите, чтобы в вашем дворе появился скейт парк, а ваша молодежь активно занималась спортом, а не пила алкоголь на лавочке, то вам стоит написать заявление, приложить примеры с фото, фото можно взять с сайта компании Figuripark и отнести заявление к местным депутатам Луганской области, подконтрольной Украине. Украинская компания производителей работает с этой территорией и сможет изготовить желаемую конструкцию в оговоренные сроки. Главное настоять и донести до руководства, что скейт парк вам действительно нужен.