Куда полететь этим летом и где бронировать тур

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Какие страны можно посетить украинцам

Пандемия внесла свои корректировки во многие направления человеческой жизни, в том числе и в туристическую сферу. Многие страны закрылись и не принимают туристов, а в некоторых внесены очень жесткие требования. Но есть ряд стран, которые рады туристам, а все необходимые меры соблюдаются. В какие страны можно поехать этим летом украинскому туристу? Читаем далее.

Турция по праву считается направлением номер один, которое пользуется большой популярностью и спросом. При въезде в Турцию от вас могут потребовать ПЦР тест или справку о вакцинации. Добраться можно самостоятельно по воздуху, а если вы хотите прекрасно отдохнуть и ни о чем не переживать, то лучше всего забронировать тур на “Путевка”. Здесь можно подобрать самое интересное предложение и забронировать его. Также здесь вам смогут оформить страховку.

Кипр также радушно принимает гостей из Украины, Белоруссии, России. Здесь вам также понадобиться предъявить ПЦР тест, а также по прилету необходимо будет повторно сделать ПЦР тест в аэропорту. Здесь можно отдыхать с мая по ноябрь, а все это время можно спокойно купаться и загорать. К тому же привлекательные цены, ниже чем во многих других европейских государствах.

Греция, Болгария также принимает гостей. Въезд для украинцев осуществляется по биометрическому паспорту и при наличии теста ПЦР, сделанного не позднее, чем за 72 часа, сертификат о вакцинации, не раньше, чем через 14 дней перед отъездом. А в Греции необходимо зарегистрироваться на специальном портале.

Албания, Черногория и Доминикана не требуют никаких тестов. Это пожалуй единственные страны, где не нужно проходить ПЦР тестирование.

Венгрия, Испания, Франция примет только вакцинированных граждан Украины, но вакцинация должна быть вакцинами утвержденными ЕМА.

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