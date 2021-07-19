Какой выбрать клей, чтобы поклеить фотообои в Киеве, и где его купить

При самостоятельном проведении ремонта для экономии средств и времени часто используют фотообои в Киеве https://domfotooboev.com.ua/delivery/kiev и других украинских городах. Однако в комплекте нет клея, а производитель иногда не указывает, какой именно нужен. Чтобы разобраться, какой материал нужен для правильной поклейки фотообоев, нужно узнать некоторые правила.

Правильный выбор клея для фотообоев

Когда фотообои от производителя в Украине уже куплены, следующий шаг – выбор клея. Этап этот крайне важен, поскольку от качества клея зависит итоговый результат работы. Прежде всего, нужно разобраться с видами основ, на которых изготавливаются фотообои:

бумага;

флизелин;

винил.

Это три самых часто встречающихся варианта, но самый популярный – флизелин. В таком случае покупать нужно именно флизелиновый клей. Использование клея для бумажных или виниловых обоев может испортить работу. Особенность его использования в том, что наносить его непосредственно на изнаночную сторону обоев не нужно. Достаточно обработать стену и в тот же миг приступать к поклейке, не нужно ждать схватывания.

Случаются ситуации, когда есть возможность использовать только универсальных обойных клей для работы с флизелиновыми фотообоями. В таком случае, важна консистенция, она должна быть густой. Для лучшего результата стоит купить и специальный стыковой клей, он универсален.

Неочевидные советы по выбору клея для фотообоев

Хорошим показателем является наличие в клее карбоксиметилцеллюлозы. Фотообои на таком материале будут держаться максимально хорошо. Нужно учитывать зону жилища, в которой проводится поклейка. Если это кухня или санузел, желательно, чтобы клей имел влагостойкие свойства, обычно это указано на фронтальной стороне упаковки товара.

Если в помещении высокий риск возникновение плесени из-за климата или повышенной влажности, желательно купить обойный клей с бактерицидными добавками. Если есть возможность, нужно измерить кислотно-щелочной баланс клея перед тем, как начать с ним работать. Если он выше 7 единиц, на светлых обоях могут появиться желтые пятна.

Замешивать клей необходимо, добавляя сухую смесь в жидкость постепенно, а не наоборот. Делая так, минимизируется риск возникновения комочков. Перед тем как начать намазывать его на стены или обои, нужно выждать как минимум 15 минут, а затем снова некоторое время размешивать.