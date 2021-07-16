В выходные дни на Луганщине ожидается до +38 градусов тепла

В выходные дни на Луганщине ожидается жаркая и сухая погода.
Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.
Так, в субботу, 17 июля, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Местами гроза. Ветер северный, 3-8 м / с. Температура ночью +15 .. + 20 0 , днем +30 .. + 35 0 .
по городу Северодонецк
Переменная облачность. Без существенных осадков. Местами гроза. Ветер северный, 3-8 м / с.
Температура ночью +18 .. + 20 0 , днем +32 .. + 34 0 .
по городу Луганск
Переменная облачность. Без существенных осадков. Местами гроза. Ветер северный, 3-8 м / с.
Температура ночью +18 .. + 20 0 , днем +33 .. + 35 0 .
В воскресенье, 18 июля, переменная облачность. Без существенных осадков. Местами гроза. Ветер северный, 3-8 м / с. Температура ночью +15 .. + 20 0 , днем +33 .. + 38 0 .