В выходные дни на Луганщине ожидается до +38 градусов тепла

В выходные дни на Луганщине ожидается жаркая и сухая погода.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

Так, в субботу, 17 июля, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Местами гроза. Ветер северный, 3-8 м / с. Температура ночью +15 .. + 20 0 , днем +30 .. + 35 0 .

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без существенных осадков. Местами гроза. Ветер северный, 3-8 м / с.

Температура ночью +18 .. + 20 0 , днем +32 .. + 34 0 .

по городу Луганск

Переменная облачность. Без существенных осадков. Местами гроза. Ветер северный, 3-8 м / с.

Температура ночью +18 .. + 20 0 , днем +33 .. + 35 0 .

В воскресенье, 18 июля, переменная облачность. Без существенных осадков. Местами гроза. Ветер северный, 3-8 м / с. Температура ночью +15 .. + 20 0 , днем +33 .. + 38 0 .