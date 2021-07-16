На Луганщине модернизируют системы теплоснабжения

Меморандум по реализации «Проекта энергетической безопасности» заключен сегодня, 16 июля, во время ZOOM-конференции.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Первый заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Алексей Смирнов, прежде всего, поблагодарил международных партнеров за поддержку региона в период реформирования энергетической отрасли, в частности, систем теплоснабжения. В частности, подписантам документа с другой стороны – представителям компании Tetra Tech ES, Inc. (Tetra Tech), которая является исполнителем «Проект энергетической безопасности», финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о гуманитарном и технико-экономическом сотрудничестве и соответствующего Соглашения о выполнении задачи в области развития.



«Одним из важных направлений устойчивого социально-экономического развития Луганщины является вопрос модернизации существующих систем теплоснабжения, внедрение новых технологий производства тепловой энергии, в том числе, из альтернативных видов топлива, – отметил Алексей Смирнов. – Важно, чтобы эта отрасль имела связь с другими ветвями промышленности области – угледобычей, агропромышленностью, электроснабжением, газодобычей ».



Стороны договорились о сотрудничестве по привлечению и использованию международной технической помощи для содействия и реализации реформ в секторе централизованного теплоснабжения в рамках «Проекта энергетической безопасности».



Как отметил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Виталий Сурай, задачей этого проекта, в частности, является предоставление технической помощи в разработке Региональной программы модернизации систем теплоснабжения Луганской области на 2021-2025 годы.



Алексей Смирнов добавил, что наличие такого документа государственного планирования откроет возможности органам местного самоуправления, предприятиям, которые предоставляют услуги по теплоснабжению, планировать процесс реконструкции систем централизованного теплоснабжения. Реализация задач и мероприятий программы поможет комплексно решить проблемы модернизации тепловых источников и сетей, приведет к развитию регионального производственного и научно-технического потенциала теплогенерирующих предприятий.



«Надеюсь на успешное достижение всех качественных и количественных критериев внедрения проекта. Качественные критерии – это утверждение Региональной программы модернизации систем теплоснабжения, количественные – разработанный пакет технико-экономического обоснования проекта, внедрение системы энергоменеджмента для теплоснабжения и проведение учебных мероприятий. Кроме того, Луганщина готова для начала других совместных инициатив », – акцентировал первый заместитель председателя облгосадминистрации Алексей Смирнов.