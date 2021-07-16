В Золотом открыли мини-фабрику по пошиву домашней обуви «Family Story».

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкой районной государственной администрации.



“Меньше года назад местный бизнесмен Геннадий Посохов принял участие в конкурсе грантов от Международной неправительственной организации «Датский Совет по делам беженцев» (DRC), который реализовывался в рамках программы экономического развития восточной Украины при финансовой поддержке Швейцарии и Великобритании. Результатом участия активного предпринимателя в грантовой программе, а также координации со стороны местных властей и стало открытие мини – фабрики в Золотом Горской городской территориальной громады”, – сказано в сообщении.



15 июля «Family Story» торжественно открыли – церемония состоялась при участии руководителя Горской городской военно-гражданской администрации Алексея Бабченко, менеджера программы экономического развития DRC Вахтанга Пиранишвили, начальника отдела экономического развития DRC Ольги Двоеглазовой.



Интересно, что технологический процесс изготовления домашней обуви разделен на два этапа. Первый этап полностью автоматизирован и представляет собой подготовку натурального, экологически чистого материала для тапочек. Второй этап, наоборот, полностью ручной – местные жительницы довершают дело, изготовляя тапочки на любой вкус.



“Проект по созданию мини-фабрики является очень важным для общества, ведь показывает, что несмотря на существующие вызовы, прифронтовая территория, а Золотое такова уже много лет, способна принять и успешно освоить инвестиции в бизнес, отличный от традиционной угольной отрасли”, – резюмировали в РГА.