На Донбассе НВФ обстреляли поселок Нью-Йорк

Российские оккупанты совершили обстрел пгт. Нью-Йорк вчера, 15 июля, около 19:30, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.

В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. Информации о пострадавших нет.

Правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по статье 438 Уголовного кодекса “Нарушение законов и обычаев войны”.

Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, что 1 июля Верховная Рада Украины приняла решение о возвращении поселку городского типа Новгородское исторического названия Нью-Йорк.