На Донбассе НВФ обстреляли поселок Нью-Йорк

Российские оккупанты совершили обстрел пгт. Нью-Йорк вчера, 15 июля, около 19:30, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.
В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. Информации о пострадавших нет.
Правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по статье 438 Уголовного кодекса “Нарушение законов и обычаев войны”.
Детали происшествия устанавливаются.
Напомним, что 1 июля Верховная Рада Украины приняла решение о возвращении поселку городского типа Новгородское исторического названия Нью-Йорк.