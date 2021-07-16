Житель Станицы Луганской заказал в сети стиральную машинку, получил посылку, но в коробке оказался мусор

Трое жителей Луганщины стали жертвами аферистов, лишившись более 180 тысяч гривен.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Так, северодончанин договорился с интернет-продавцом о покупке мотоцикла с полной предоплатой. Мужчина перечислил 142 000 грн, после чего страница сайта была удалена, а связь с продавцом исчезла.

Житель Станицы Луганской нашел объявление о продаже стиральной машины на сайте «OLX» и перечислил более 1000 грн в качестве предоплаты за товар. Мужчина получил заказ, но в коробке обнаружил мусор.

Жительнице г. Северодонецк позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов г.. Киева и сообщил, что ее сын совершил ДТП. Мужчина пояснил, что нужны деньги на лечение сына и других участников ДТП, а также для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности. Женщина согласилась и передала почти 38 000 грн неизвестному, который пришел к ней домой за деньгами.

❗❗❗Будьте внимательными и осторожными при покупке в Интернете: не перечисляйте предоплату неизвестным продавцам! Не верьте незнакомцам и не выполняйте их требований! Тщательно проверяйте информацию, которую вам сообщают.