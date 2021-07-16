Лисянский: Переброска военной техники из РФ на оккупированную Луганщину не прекращается

На оккупированную Россией территорию Луганской области опять заходят колонны техники из РФ.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель “Восточной правозащитной группы”, передает Цензор.НЕТ.

Эксперты “Восточной правозащитной группы”, находящиеся в ОРДЛО, зафиксировали передвижение военной техники из РФ ночью с 12 на 13 июля. Передвижение колонны из танков и военных грузовиков осуществлялось под прикрытием темноты, однако на следующий день можно было наблюдать характерные следы на асфальте.

“Переброска военной техники не прекращается – происходит обновление вооружения. Россия осуществляет перемещение в ОРДЛО боевых единиц, тем самым продолжая реализовывать свою тактику военной и политической экспансии в Украине”, – говорит Лисянский.

Он напоминает, что на днях под авторством российского президента Владимира Путина вышла статья на сайте Кремля “Про історичну єдність росіян та українців”. Глава РФ в пропагандистской и агрессивной риторики про экспансию “русского мира” заявил, что одна из главных задач его президентства – уничтожение независимости Украины в том, которая сейчас существует. Позже российские СМИ проинформировали, что военных РФ заставили учить статью Путина об Украине – этот материал включен в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке.