В Лисичанске задержали злоумышленника, который сорвал с женщины золотую цепочку

39-летний мужчина, который ранее был судим за совершение имущественных преступлений и в конце прошлого года освободился из мест лишения свободы, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Вчера утром, 15 июля, в полицию г. Лисичанска поступило сообщение от 63-летней местной жительницы о том, что возле дома № 3 на квартале Молодежный неизвестный мужчина сорвал с ее шеи золотую цепочку и скрылся.

Немедленно на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, оперативники уголовного розыска и сотрудники КОРДа. Им потерпевшая женщина рассказала об обстоятельствах преступления и описала приметы грабителя.

В результате проведения оперативных мероприятий благодаря детальной информации, которую потерпевшая смогла предоставить, полицейские установили личность грабителя и его местонахождение. Им оказался 39-летний уроженец Луганской области, который проживал со своей сожительницей в г.. Лисичанске. Как установлено, он был судим за совершение имущественных преступлений, отбывал наказание на оккупированной территории и в ноябре 2020 был освобожден из мест лишения свободы.

Сейчас в рамках открытого по данному факту уголовного производства по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) под процессуальным руководством прокуратуры следователи проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия. Задержанного проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. После объявления ему подозрения в совершении преступления, следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.