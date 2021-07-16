На Луганщине пограничники задержали 36 нелегалов

В связи с обострением военных действий в Афганистане – восточная часть Украины стала своеобразными воротами в другие страны ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В частности в течение недели пограничники Луганского отряда им. Героя Украины полковника Евгения Пикус совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полиции задержали 35 граждан Афганистана и 1 гражданина Азербайджана.

Нелегальные мигранты в поисках мирной жизни направлялись с территории РФ в обход пунктов пропуска.

Сейчас выясняются все обстоятельства нарушения государственной границы Украины.