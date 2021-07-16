В Рубежном сгорел припаркованный возле дома автомобиль

Сегодня, 16 июля, в дежурную часть полиции г. Рубежное поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе дома №67А по ул. Освободителей горит автомобиль.

Об этом сообщает полиция Луганской области

Выездом на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что произошло загорание автомобиля Renaut Kango, принадлежащий местному жителю.

В 02.37 в ГСЧС поступил сигнал о пожаре, на место происшествия выехали 2 экипажа спасателей и в 02.53 пожар был ликвидирован.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). В настоящее время по процессуальным руководством прокуратуры проводятся первоочередные следственные действия и отрабатываются все версии происшествия.