В водоемах Луганщины утонули два человека, один из них – ребенок

14 июля в 19:50 в Службу спасения поступило сообщение о необходимости помощи в поисках девочки 2011 года рождения, которая исчезла во время отдыха в необорудованном для купания месте на берегу реки Северский Донец вблизи г.. Лисичанск.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место происшествия, спасатели 3-го государственного пожарно-спасательного отряда вместе с полицией и работниками Луганского коммунального учреждения «Областная спасательно-водолазная служба» начали поисковые работы и только 15 июля обнаружили тело ребенка в воде.

Другой случай гибели на воде произошел 15 июля в 9:40 на пруду Золотовский вблизи поселка Катериновка Северодонецкого района. Во время отдыха на необорудованном для купания месте утонул 40-летний мужчина.

Спасатели 3-го государственного пожарно-спасательного отряда с помощью спасательного устройства вытащили погибшего из воды.