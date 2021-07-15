Дети из Луганской области стали призерами III Всеукраинского этапа игры «Сокол» ( «Джура»)

С 30 июня по 11 июля 2021 в г.Кропивницкий Кировоградской области на базе коммунального учреждения «Кировоградский областной центр туризма, краеведения и экскурсий учащейся молодежи» состоялся III (Всеукраинский) этап Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» ( «Джура ») – Інгульська Січ (средняя возрастная группа, 11-14 лет). В мероприятии приняли участие около 200 детей из 21 области Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Луганскую область представляли победители областного этапа игры – рой «Молода Січ» Камышевахского учебно-воспитательного комплекса «общеобразовательное учебное заведение I-III ступеней – дошкольное учебное заведение (ясли-сад)» Попаснянского городского совета.



Программа III этапа Игры предусматривала участие роев в восьми зачетных соревнованиях и в различных подготовках, экскурсиях, незачетных конкурсах и тому подобное.



В течение 12 дней участники Всеукраинского этапа военно-патриотической игры «Джура» могли ознакомиться с пожарно-спасательной техникой и оборудованием, пообщаться со спасателями, посетить мастер-классы от патрульной полиции, ОО «НЕБОСКРЕБ» и инструкторов 3-го отдельного полка специального назначения им . Святослава Храброго, мастер-классы по тактической и традиционной помощи, по рукопашному бою. Организаторы III этапа подготовили и провели тренинги по командообразованию, локацию «лазертаг» (полевая игра), катание на каяках и прочее.



Также были организованы экскурсии в летную Академии НАУ, музыкально-драматический театр им. М. Л. Кропивницкого, музей героического 3-го отдельного полка специального назначения им. князя Святослава Храброго, в село Разумовка в урочище «Черный Ворон». Во время поездки в город Чигирин и села Суботов участники Игры ознакомились с историей эпохи Богдана Хмельницкого.



Рой «Молода Січ» активно участвовал во всей программе Игры, в зачетных и незачетных конкурсах. В незачетных конкурсах рой занял I место в конкурсе по поиску и сбору хештегов в лагере и 3 место во внутренних соревнованиях по футболу.



Также по итогам основной программы III этапа Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» ( «Джура») рой «Молодая Січ» Луганской области занял I место в конкурсе «Спаситель» и был отмечен грамотой и кубком.