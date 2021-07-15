Вандалы осквернили мемориальный комплекс «Привольнянский плацдарм», – Лисичанская ВГА

Сегодня утром, 15 июля, был зафиксирован акт вандализма на мемориальном комплексе «Привольнянский плацдарм».

Об этом сообщает пресс-служба Лисичанской городской военно-гражданской администрации.

Каждое утро силами сотрудников ЛКП «ЖЭК №6» осуществляется уборка территории мемориального комплекса и вынос мусора.

Когда же сегодня утром сотрудница коммунального предприятия попала на территорию мемориального комплекса, то увидела, что тротуарная плитка была сорвана, разбросана по территории мемориального комплекса. Клумбы раскопаны, а песок из них рассыпан по всему комплексу.

Сотрудница сообщила об увиденном руководству ЖЕКа №6. Там, в свою очередь, уведомили полицию.

Сейчас полиция работает на месте происшествия, факт вандализма зафиксирован, идет следствие.