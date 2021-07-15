В Северодонецке в ДТП пострадал 7-летний мальчик

Полицейские Северодонецка устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал несовершеннолетний.

Об этом сообщает полиция Луганской области.



Автопроисшествие произошло вчера, 14 июля, на перекрестке ул. Танкистов и ул. Гагарина г. Северодонецка.



Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что 24-летний водитель автомобиля «Citroen CZ», двигаясь по ул. Гагарина, совершил наезд на 7-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате наезда несовершеннолетний получил телесные повреждения.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого проводится досудебное следствие.