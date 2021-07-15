“Такой себе шаг политического отчаяния”: в МИД Украины отреагировали на визит партии Путина в Луганск

Визит во временно оккупированный Луганск представителей пропрезидентской партии РФ Единая Россия – это признак политического отчаяния.

Об этом заявил в комментарии LIGA.net спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По словам Николенко, сейчас СМИ распространяют информацию об участии представителей Единой России в форуме в Луганске: там они агитируют украинцев с навязанными им российскими паспортами голосовать на выборах в нелегитимную Госдуму РФ.

Николенко считает, что за счет жителей оккупированных территорий Украины российская партия власти пытается компенсировать падение рейтингов на фоне тяжелой эпидемической ситуации в РФ.

“Такой себе шаг политического отчаяния. Ведь проконтролировать нарисованные там результаты “поддержки” Единой России будет фактически невозможно. Это, в свою очередь, поставит под сомнение легитимность российского избирательного процесса”, – сказал он.

Николенко заявил, что Украина рассматривает агитационные действия единороссов и незаконную паспортизацию жителей ОРДЛО как политику, направленную на подрыв мирного урегулирования российско-украинского конфликта и отход РФ от обязательств по минским соглашениям и результатам парижского саммита нормандской четверки.

“В очередной раз призываем наших граждан не участвовать в противоправных российских плебисцитах”, – добавил он.