Жара на Луганщине: синоптики рассказали, когда ждать спада высоких температур

В пятницу, 16 июля, в Луганской области сохранится сухая жаркая погода, без осадков.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

Температура ночью +15 .. + 20, днем +32 .. + 37. Ветер северо-западного направления 3-8 м / с.



По многолетним данным 16 июля самая низкая температура воздуха ночью составляла +7,6 (16.07.1968 г.), самая высокая днем +38,5 (16.07.2016 г.).



16-19 июля в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).



По долгосрочным прогнозам, на ослабление жары можно рассчитывать только с 22 июля.