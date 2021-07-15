Легализация “ЛДНР” и проблема Северного потока-2: эксперт назвал угрозы для Украины

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель может обернуться серьезными угрозами для Киева. Запад наверняка принял концепцию, согласно которой принято решение о сближении с Россией в ущерб европейским ценностям и интересам украинского государства. Позицию Германии обозначила Меркель – Берлин поддерживает достройку Северного потока-2 и реализацию “формулы Штайнмайера”, которая фактически означает легализацию ОРДЛО.

Об этом заявил конфликтолог-международник Григорий Перепелица, передает Главред

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что по итогам встречи Зеленского и Меркель можно сделать вывод, согласно которому Киев может столкнуться с серьезными угрозами. По его мнению, Запад взял курс на сближение с Россией, в ущерб интересам Киева.

“Я увидел большие угрозы, которые стоят перед Украиной. Конечно, этот визит был постфактум после того, как западные страны, прежде всего Германия и Франция, начали такой процесс, который можно назвать “Женева-2″. Если мы проанализируем все эти визиты, то вот что увидим. Первый визит новой администрации США — это был визит Блинкена (госсекретарь США) в Киев. Что Блинкену было нужно в Киеве — выяснить, как можно поступиться Украиной. На что можно побудить Украину, чем можно принудить, а чем нет. Результатом была встреча в Женеве Байдена с Путиным. Очевидно, принята такая концепция — сблизиться с Россией, игнорируя европейские ценности и игнорируя Украину”, – считает Перепелица.

Также он добавил, что позиция Германии по вопросам газопровода Северный поток-2 и российско-украинского конфликта после встречи Зеленского и Меркель проявилась вполне четко. Берлин поддерживает реализацию СП-2 и имплементацию “формулы Штайнмайера”, которая фактически легализует ОРДЛО в Украине.

“Это четко проявилось при встрече Зеленского и Меркель. Безусловно, эта встреча была необходимой, и правильно наш президент сказал, что надо прояснить позиции, и эти позиции не в пользу Украины. Это большая проблема, и Меркель четко обозначила и по “Северному потоку-2″, и по возвращению к формуле Штайнмайера, то есть легализации ОРДЛО”, – подчеркнул Григорий Перепелица.