Начат ремонт одной из главных объездных дорог вокруг Старобельска

С целью реализации Президентской программы «Большое Строительство» в Луганской области начался текущий средний ремонт автомобильной дороги С 131728 «КПП Танюшевка – Старобельск – Бахмут» – Запорожское – Чмыровка (км 0.000-км 5 600). Эта дорога – одна из главных объездных дорог вокруг города Старобельск.

Об этом сообщает пресс-служба Старобельской районной государственной администрации.

Сейчас спецтехника работает на участке (км 0.000-км 5 600) длиной 5.6 км. Работы по ремонту выполняет «ООО Евро-Бут Компани».



На данный момент на трассе происходит обустройство выравнивающего слоя основания из органоминеральной смеси, изготовленной методом холодного ресайклинга. После этого дорожники устроят нижний слой покрытия толщиной 10 см с крупнозернистой асфальтобетонной смесью.



Во время проведения всех этапов работ дорога не будет перекрыта, работы будут проводится по одной стороне. Безопасность движения обеспечена соответствующими знаками и регулированием.