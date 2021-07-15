21 новый случай COVID-19 выявили в Луганской области

Лабораторно подтверждено 21 новый случай COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

Рубежное – одно, Северодонецк – шесть, Беловодск – одно, Кременная – два, Новоайдар – четыре, Попасная – два, Сватово – три, Станица Луганская – одно, Старобельск – одно.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 26 803 случаях.

Выздоровели – 25631 (34 за последние сутки), лечатся – 212 (80 – стационарно, 132 – амбулаторно).



Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1099 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1086.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 9,4 (при пороговом 60).



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 960 человек.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 15 июля (09:00) в Украине 2242868 подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 685 летальных, 2179665 человек выздоровели. Всего проведено 11101770 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 623 новых случая; летальных – 20; осуществлено 42228 тестирований; выздоровели 589 человек.