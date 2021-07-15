Течением отнесло на середину реки: в Северском Донце утонула 9-летняя девочка

На Луганщине полицейские устанавливают обстоятельства гибели 9-летней девочки на реке в г. Лисичанск.

Об этом сообщает полиция Луганской области.



Вчера, 14 июля, в полицию поступило сообщение о том, что на пляже р. Северский Донец возле железнодорожного вокзала г. Лисичанск утонула несовершеннолетняя.



На место происшествия немедленно прибыли руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и работники ГСЧС.



По предварительной информации установлено, что девочка без разрешения родителей пошла купаться вместе со сверстниками на реку на необорудованную для купания местность. Во время купания девочку унесло течением на середину реки и она утонула.



Сейчас продолжаются поиски тела девочки. Полицейские проводят необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия.



Решается вопрос о внесении данного факта к ЕРДР по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».