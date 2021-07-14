На реке Айдар мужчина незаконно наловил раков более чем на 3 тысячи гривен

Седьмого июля Луганский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на р. Айдар у г. Старобельск Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Около 16 часов был задержан нарушитель, осуществлявший вылов раков ручным сбором. Таким образом ему удалось поймать 118 раков, чем была превышена суточная норма вылова.

Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил более 3 кг. Нанесен ущерб в размере 3009 грн.



На лицо оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела направлены в Старобельский районный суд Луганской области для привлечения лица к административной ответственности.



Если Вы стали свидетелем нарушения правил рыболовства или сбыта водных биоресурсов – просьба оперативно сообщать на «горячую линию» Луганского рыбоохранного патруля: (06461) 2-27-48, (099) 674-10-55.



Справочная информация:



Одному лицу за сутки можно поймать 30 экз. раков на водоемах общего пользования и 50 экз. – на водоемах, где внедрено платное рыболовство. Запрещается вылов этих беспозвоночных в темное время суток (позже часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки. За превышение суточной нормы вылова раков предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 85 КУоАП (штраф от 340 до 680 грн). Кроме того, нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 грн за каждый экземпляр незаконно выловленного рака.