В Катериновке в результате обстрела повреждены хозяйственные постройки

Вчера, 13 июля, примерно с 21:00 до 23:00, произошел обстрел с. Катериновка, что на Луганщине.

В результате обстрела были повреждены хозяйственные постройки в одном из частных дворов. Никто из мирных жителей не пострадал, сообщает Гуманитарная миссия “Пролиска”.

Сегодня, 14 июля, сотрудники гуманитарного центра Пролиска – Золотое, работающего при поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине, приехали в прифронтовой населенный пункт, чтобы провести мониторинг и узнать актуальные потребности. Кроме того, все желающие, после пережитых из-за обстрелов стрессов, могли записаться на консультацию к психологу гуманитарной миссии «Пролиска».

Благотворители добавили, что на данный момент в с. Катериновка проживают 194 человека. Здесь работает один магазин, фельдшерско-акушерский пункт и клуб. Два раза в неделю в прифронтовой населенный пункт заезжает рейсовый автобус.