Воспитанники Рубежанского Центра туризма и краеведения путешествовали по Северскому Донцу на байдарках. ФОТО

Воспитанники Рубежанского городского Центра туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи под руководством опытных педагогов Игоря Тарасенко и Артема Бузалова совершили путешествие по реке Северский Донец.

Об этом сообщает Управление образования Рубежанского городского совета.

Водный поход длился со 2 по 7 июля.

“Невероятные впечатления, неповторимой красоты природа и пейзажи, вкусные блюда, приготовленные на костре, вечерние посиделки с друзьями у костра – все это в полной мере смогли ощутить участники похода”, – сказано в сообщении.