В Северодонецке “накрыли” мошеннический «саll-центр»

Следователи Следственного управления в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по уголовному производству, открытому по сообщению жителя Луганской области о том, что он стал жертвой мошеннических действий, вышли на мужчину, который по их версии возможно был причастен к совершению преступления.

Об этом сообщает полиция Луганской области

Для проведения необходимых специфических мероприятий следователи приобщили к процессу сотрудников отдела противодействия киберпреступности в Луганской области ГКП НПУ и Управления внутренней безопасности. В результате было установлено, что версия следователей полностью подтвердилась.

Действительно, 24-летний житель г. Северодонецка, арендовал помещение, где организовал «саll-центр», в котором круглосуточно работали около 30 сотрудников. Для них были наработаны специальные инструкции как вести себя с клиентами, что можно говорить, а что недопустимо. Деятельность этого центра заключалась в том, чтобы мошенническим путем завладевать деньгами со счетов клиентов государственных и иностранных банковских учреждений.

13 июля следователи при силовой поддержке бойцов батальона полиции особого назначения под процессуальным руководством прокуратуры на основании Постановления следственного судьи провели обыск в так называемом офисе «саll-центра», где обнаружили и изъяли средства мобильной связи и коммуникации, планшетные устройства, компьютерную технику и прочее.

Сейчас в рамках открытого по данному факту уголовного производства по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) проводятся необходимые следственно-оперативные действия, чтобы в полном объеме установить потерпевших от преступных действий мошенников и привлечь к уголовной ответственности организатора «саll-центра» и его сообщников.