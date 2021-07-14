В Лисичанске открылось инклюзивное отделение “Ощадбанка”

Сегодня, 14 июля, В Лисичанске было открыто инклюзивное отделение «Ощадбанка», адаптированное для комфортного обслуживания всех клиентов, в том числе с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Оно отвечает всем современным требованиям. В том числе и инклюзивным, на чем постоянно акцентирует супруга Президента Украины Елена Зеленская. Спасибо, что вы остались в области в сложный период в 2014 году, когда большинство банков «убегали» отсюда », – отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Он посетил отремонтированное отделение, расположенное на проспекте Победы, 102, во время рабочей поездки в Лисичанскую городскую громаду 14 июля.

Помещение учреждения стало более светлым и просторным. Там обустроены две отдельные зоны обслуживания для физических и юридических лиц, с открытыми рабочими местами менеджеров, оборудована большая зона самообслуживания с банкоматом и информационно-платежными терминалами.

Согласно требованиям инклюзии, созданы современные условия для доступа людей с инвалидностью. Это, в частности, пандус, тактильная плитка, кнопка вызова менеджера, раздвижные двери, касса с пониженным кассовым окном, рабочее место менеджера для обслуживания клиентов с увеличенным пространством и оборудованными перилами.

«Это четвертое такое отделение в области. С его открытием мы значительно улучшим жителям города финансовые сервисы – они будут удобные условия для обслуживания. Наша задача – обеспечить клиентам безбарьерный доступ к нашим услугам », – отметила начальник филиала Луганского областного управления АО« Государственный ощадный банк Украины »Ирина Бондарь.

Важно, что отделение расположено на одной из центральных улиц города, на которой находятся административные, торговые, развлекательные учреждения, объекты общественной инфраструктуры.