Ремонт дорог, установка освещения, оздоровление детей: в Северодонецке внесли изменения в бюджет

Руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк подписал распоряжение о внесении изменений в бюджет Северодонецкой громады.

Об этом сообщает на сайте администрации.

Так, по общему фонду за счет субвенций из государственного бюджета выделены средства на обеспечение инсулином больных сахарным диабетом в сумме 1 964 784 грн, на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности широкополосного доступа в интернет в сельской местности в сумме 1 250 000 грн.

За счет субвенции из государственного бюджета предусмотрено 22 866 800 грн на капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.Синецкой в г.Северодонецк.

За счет средств местного бюджета выделены средства на перевозку детей поселка Сиротино, пострадавшего в результате пожаров, на оздоровление и отдых в поселок Белые Ославы Ивано-Франковской области в сумме 100 000 грн.

Следует отметить, что значительная сумма средств была направлена ​​на благоустройство и улучшение инфраструктуры города.

Так, предусмотрены средства в сумме 560 698 грн на капитальное строительство сетей внутриквартального освещения квартала №81. Частью этого строительства фактически станет проект-победитель общественного бюджета на 2020 год «Солнечный двор» в районе жилых домов Курчатова 15, 17, 17а, 19а, 19б, 21а, 21б », который предусматривал уличное освещение в районе указанных домов, находящихся на территории 81 микрорайона. Таким образом, после завершения работ 100% проектов-победителей общественного бюджета 2020 будут реализованы.

Кроме того, дополнительно предусмотрены средства на капитальный ремонт тротуаров по улице Гагарина в сумме 1 484 131 грн.

Также на проведение мероприятий по уничтожению амброзии полыннолистной предусмотрены средства в сумме 49 900 грн.