В результате ДТП в Старобельске пострадали двое человек

Вчера, 13 июля, на перекрестке улиц Заводская и Лангемака в г. Старобельск произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Сотрудники следственно-оперативной группы, выехавшие на место происшествия, предварительно установили, что 63-летний водитель автомобиля «Cheri QQ», не убедившись в безопасности своего движения, совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21093» под управлением 79-летнего пенсионера.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 21093» и его 70-летняя жена получили телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» в рамках которого проводится досудебное следствие.