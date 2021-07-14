Как выбрать комплект охранной сигнализации

Крепкие двери, надежные окна и замки не дают гарантии полной безопасности. Чтобы увеличить уровень защиты себя, своего имущества, устанавливают охранную сигнализацию. Системы различаются по способу передачи информации, количеству и типу датчиков, прочим особенностям. Но при всех различиях принцип действия остается одинаковым – при несанкционированном проникновении, взломе охранная сигнализация посылает сигнал тревоги.

Выбор охранной системы для дома, дачи, квартиры зависит от множества факторов:

Регулярности пользования жилищем. Количества дверей, окон, помещений, куда нужно устанавливать датчики. Типа охранной конструкции и ее стоимости.

Специалисты различают несколько видов систем: автономные, пультовые, GSM.

Автономные сигнализации

Недорогая система, принцип действия которой похож на автомобильную сигнализацию. При несанкционированном проникновении включается оглушительный сигнал сирены; может появиться световое предупреждение.

Такие конструкции нужны для того, чтобы напугать нарушителей, привлечь внимание соседей. Способ не самый надежный, но может пригодиться в квартирах.

Пультовая сигнализация

Централизованные системы с высокой степенью надежности. При проникновении хулиганов датчики передают информацию на пульт полиции или охранной организации. Сотрудники моментально выезжают на вызов, пресекают нарушение. Система хороша для офисов, домов, дач.

GSM-модули, беспроводные сигнализации

Новейшая система охраны с автономной защитой. Владелец устанавливает систему, скачивает приложение на смартфон. При нарушении границ квартиры или дома, датчики передают сигнал хозяину и на пульт охраны. Модель подходит для квартир, домов и дач, обладает массой положительных характеристик и отличается надежностью работы.

Выбирая, что именно поставить дома, стоит обратить внимание на охранную систему Ajax: https://mister007.com.ua/catalog/komplekty/. Комплекты Starter Kit разработаны с учетом требований владельцев любого типа недвижимости. Простота установки, подключения, максимальный охват, мобильность системы, передача сигнала на гаджет владельца – далеко не все преимущества «Аякса». Этот вид охранной сигнализации считают одним из самых удобных и практичных в бюджетном сегменте.

Всё, что нужно владельцу системы Ajax:

Купить комплект оборудования. Установить и настроить его согласно подробной инструкции от производителя. Скачать на гаджет специальное приложение и авторизоваться в программе.

После этого система автоматически активирует все зарегистрированные устройства и перейдет в рабочий режим. Принцип действия охранной сигнализации Ajax прост: датчики регистрируют любое проникновение без подтверждения и передают сигнал на мобильник владельца, пульт охраны.

Учитывая, что система позволяет устанавливать и подключать к охране 12 комнат и 100 датчиков, настраивать период задержки, функцию частичной охраны, Аякс станет разумной альтернативой прочим способам защиты недвижимости и имущества.