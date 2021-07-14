23 новых случая COVID-19 выявили на Луганщине

Лабораторно подтверждено 23 новых случая COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще четверо больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – семь, Рубежное – два, Северодонецк – пять, Беловодск – одно, Марковка – два, Новоайдар – одно, Попасная – одно, Сватово – четыре.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 26 782 случаях.

Выздоровели – 25597 (7 за последние сутки), лечатся – 225 (73 – стационарно, 152 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1096 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1086.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 9,8 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли четверо жителей Северодонецка: 62-, 79-, 85-летние женщины и 71-летний мужчина.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 960 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 14 июля (09:00) в Украине 2242245 подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 665 летальных, 2179076 человек выздоровели. Всего проведено 11082234 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 547 новых случаев; летальных – 25; осуществлено 43649 тестирований; выздоровели 797 человек.