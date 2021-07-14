На Луганщине назвали средний размер помощи по безработице

В течение I полугодия 2021, по сравнению с соответствующим периодом 2020-го, количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости области, составило 2,4 тысячи.

Об этом на пресс-брифинге сообщил директор Луганского областного центра занятости Сергей Болотский, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Он отметил, что количество вакансий в базе данных службы занятости Луганской области выросло на 3,8%. 77,3% вакансий были укомплектованы.

В течение I полугодия 2021 услугами Луганской областной службы занятости воспользовались 42,8 тыс. граждан, из которых статус безработного имели 17,4 тыс. человек.

Из общей численности безработных, состоящих на учете, 8,5 тыс. человек – женщины (48,5%), 5,0 тыс. человек – молодежь в возрасте до 35 лет (28,7%).

В структуре безработного населения по уровню образования – 7,2 тыс. человек (41,4%) составляют безработные с высшим образованием; 7 тыс. человек (40,3%) – профессионально-техническим образованием; 3,2 тыс. человек (18,3%) – начальным, базовым и полным средним образованием.

В течение отчетного периода работу получили 9,2 тыс. человек. Временной занятостью охвачено 1,6 тыс. человек. Для повышения конкурентоспособности 1,3 тыс. человек проходили обучение по направлению службы занятости.

За это время 40 000 профориентационных услуг через службу занятости получили 24 тыс. человек.

Средний размер пособия по безработице в июне текущего года составил 4528 гривен.

Сергей Болотский отметил, что с октября прошлого года реализована возможность регистрации лиц, ищущих работу, через портал «Дія» – в общем подали документы 603 человека.

С 15 апреля стало возможным использование цифровых документов, которые есть в мобильном приложении «Дія» при регистрации и посещения центров занятости. Так, при регистрации наравне с бумажными документами клиенты могут использовать их электронные аналоги.

В течение I полугодия 2021 специалисты городских и районных центров занятости провели 1841 мероприятие с участием 27 416 человек. Это были ярмарки профессий, Дни открытых дверей, презентации учебных заведений и ЦПТО, экономические экскурсии на предприятия, профориентационные уроки и тому подобное. Мероприятия проводились преимущественно в дистанционном режиме.

25 июня одновременно во всех 15 центрах занятости Луганщины состоялась общеобластная Ярмарка вакансий. Сейчас центры занятости работают в обычном режиме, то есть проводится личный прием клиентов.