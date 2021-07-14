Совет ООН по правам человека принял резолюцию по ОРДЛО и Крыму

В МИД Украины поприветствовали принятие Советом ООН по правам человека резолюции «Сотрудничество с Украиной и помощь ей в области прав человека».

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет ДонПресс

В МИД добавили, что орган в течение следующих двух лет и в дальнейшем будет рассматривать ситуацию с правами людей на международно признанных границах страны. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил:

«Благодаря этой резолюции мы сохранили еще на два года фокус внимания Совета ООН по правам человека к последствиям российской агрессии против Украины. Это часть системной работы МИД по донесению в мир правды о грубых нарушениях Российской Федерацией прав и основных свобод человека на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей».