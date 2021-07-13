На Луганщине спасатели вытащили из воды трех подростков, которые не смогли самостоятельно добраться до берега

В Счастье Луганской области спасатели спасли от утопления трех подростков.

Об этом сообщает городская военно-гражданская администрация.

Так, сегодня, 13 июля, в 13:37, был осуществлен выезд дежурного караула ДПРЧ-32, в составе двух отделений на Счастьенский городской пляж для оказания помощи, связанной с несчастным случаем на воде.

На месте личный состав оказал помощь трем подросткам, которые не смогли самостоятельно добраться до берега.

В администрации отметили, что благодаря своевременному информированию и оперативным действиям спасателей удалось предотвратить трагедию.

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

Другие детали происшествия не сообщаются.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности на водных объектах:

☝️дети должны купаться исключительно под наблюдением взрослых, которые хорошо умеют плавать;

☝️не рекомендуется плавать в воде более 20 минут

☝️не стоит заходить и нырять в воду после длительного пребывания на солнце;

☝️нельзя заплывать далеко и плавать в одиночестве, особенно если не уверены в собственных силах;

☝️категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения.