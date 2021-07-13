Жители Луганщины отдали аферистам более 22 тысяч гривен: “сработали” разные мошеннические схемы

За прошедшие сутки семь жителей Луганской области стали жертвами мошенников и потеряли более 22 тыс грн.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Жители Северодонецка и Белокуракино сделали заказ товара в Интернете, перечислили более 3 тыс грн в качестве предоплаты, после чего потеряли связь с продавцами

В г.. Северодонецк работница заведения общественного питания обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный мужчина сделал заказ еды по телефону и предложил рассчитаться с помощью мобильного приложения. После этого неизвестный пояснил, что для получения оплаты необходимо пройти авторизацию и пополнить счет мобильного телефона. Женщина согласилась и пополнила счет на 3200 грн, после чего потеряла связь с мужчиной.

Жительнице Беловодска позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов и сообщила женщине, что ее дочь причинила телесные повреждения девушке и для «решения вопроса» необходимы деньги. Женщина согласилась и перечислила 5 тысяч грн на указанные счета.

Жителю Северодонецка позвонили псевдобанковские работники и сообщили, что с карточкой возникли проблемы и для их устранения необходимо перечислить деньги на определенный счет. Мужчина согласился и перечислил почти 5 тысяч грн

Лисичанка разместила объявление о продаже товара на сайте «OLX» и договорилась с потенциальным покупателем о продаже, после чего неизвестный прислал ей ссылку для получения оплаты, где женщина указала данные и реквизиты банковской карты. После этого с ее счета были списаны 3 тысячи грн

Жительница Северодонецка подала заявку на получение онлайн кредита, после чего ей позвонил мужчина, который сообщил, что для получения кредита нужно сделать первый взнос в размере 7700 грн. Женщина согласилась и перечислила указанную сумму денег, но онлайн кредит не получила.

Полиция Луганщины напоминает:

❗ Не доверяйте неизвестным лицам. Если вам говорят, что с вашим родственником или знакомым что-то произошло, обязательно свяжитесь с ним и узнайте все ли с ним в порядке!

❗ При покупке товаров через сеть интернет, пользуйтесь услугой наложенного платежа

❗Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты неизвестным лицам. Это конфиденциальная информация, которая нужна только владельцу карты. Банковские работники имеют всю необходимую информацию для работы со счетами клиентов и дополнительной информации (пин-коды карт, СVV-код, пароли с смс-сообщений) не требуют!