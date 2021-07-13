Село Тарамчук попало под обстрел НВФ: повреждены дома местных жителей. ФОТО

Сегодня, 13 июля, в промежуток времени с 7:40 до 8:25 наемники со стороны оккупированного населенного пункта Сигнальное осуществили прицельный обстрел населенного пункта Тарамчук Донецкой области, применив артиллерийские системы калибра 122 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Всего оккупантами было выпущено более 30 снарядов, в результате чего повреждены гражданские здания и трансформаторная подстанция, что привело к обесточиванию улиц Яблоневой и Широкой. К счастью, никто из гражданских жителей не пострадал.



Все указанные нарушения зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК и переданы в СММ ОБСЕ и органы предварительного расследования Украины.