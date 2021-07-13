Цементное производство, восстановление содового и реанимация стекольного завода: Гайдай назвал идеи для инвестиций в Луганскую область

Настроения международных партнеров относительно перспектив развития Луганской области существенно изменились за последние год-два.

Об этом написал в блоге на liga.net глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

“Помню, в начале каденции главы военно-гражданской администрации Луганщины, осенью 2019-го, практически все международные партнеры начинали и завершали встречи вопросами благотворительности и оказания гуманитарной помощи. Никто не ставил планку дискуссии выше. Речь идет о представителях ПРООН, USAID, послов G7 … Им трудно было воспринять, что на территории вблизи линии разграничения можно делать что-то более масштабное. Со временем мы изменили эту настороженность. Убедили международных партнеров и украинский бизнес, что регион имеет колоссальный потенциал развития. В сельском хозяйстве, машиностроении, энергетике, IТ-векторе, сфере услуг ..”, – сообщил глава области.

Гайдай уверен, что на это повлияла некоторая экономическая стабильность в регионе и свободные бизнес-ниши практически во во всех сферах. Сейчас тема приближенности к линии разграничения уже не является определяющей доя инвесторов и международных партнеров. Их больше волнуют вопросы качества инфраструктуры, уровня платежеспособности местных громад и бизнес-климат.

Это подтверждается первым масштабным инвестпроектом – модернизацией Попаснянского водоканала. В этот проект Франция согласилась вложить 70 миллионов евро. Гайдай отмечает, что реализация сделки пока не началась, но это дает толчок для обсуждения других масштабных идей.

“К примеру, по восстановлению Лисичанского содового завода, который в свое время целенаправленно уничтожили «инвесторы» с РФ. Они разрушили дотла производство, избавившись конкурента и освободив рынок для других производителей. Как следствие – в настоящее время не увидеть в магазинах своей соды. Если бы нам удалось восстановить предприятие, это дало бы импульс смежным отраслям. Можно было бы думать о реанимации бывших стеклозаводов в Лисичанске”, – пишет чиновник.

Еще одна перспективная отрасль – цементное производство.

“Уже вел предварительные разговоры с потенциальными инвесторами. У них есть понимание, что после завершения войны начнется масштабное восстановление региона. Тот, кто будет иметь значительные цементные мощности, получит интересные заказы и высокие доходы. Это направление – очень перспективное. Оно способно активизировать индустрию железобетонных конструкций. А потом – дать старт массовому жилищному строительству в области. Сейчас оно – нерентабельно, учитывая отсутствие именно этой индустрии. Создание этих и других производственных цепей – это тысячи рабочих мест и миллиардные поступления в ближайшие годы в бюджеты всех уровней”, – резюмировал глава ЛОВГА.