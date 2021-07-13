На Луганщине разоблачена сеть сбыта контрафактного табака

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры разоблачена и прекращена деятельность сети распространения контрафактных табачных изделий на территории Луганщины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что житель Лисичанска организовал продажу табака сомнительного происхождения без марок акцизного налога Украины установленного образца. Продукция реализовывалась на трех точках розничной торговли города. Закупки фальсифицированной продукции правонарушитель осуществлял через Интернет и получал по почте.

При проведении ряда санкционированных обысков по месту реализации и хранения товара, правоохранители обнаружили и изъяли из незаконного оборота более 11 тыс. пачек сигарет на сумму 700 тыс. грн, автомобиль, который использовался для транспортировки продукции. Изъятое направлено для проведения соответствующих судебных экспертиз.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступления в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей).