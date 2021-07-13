В Сватово выявлен случай бешенства

12 июля председатель Сватовской райгосадминистрации Олег Клименчуков провел заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Сватовской районной государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба РГА.

Комиссия обсуждала вопрос о получении положительного результата заболевания бешенством домашнего животного, содержавшийся в одном из домохозяйств на территории Сватовского городского территориальной громады.



“С целью профилактики и недопущения распространения заболевания бешенством комиссия приняла решение о введении карантина и объявлении территории города Сватово, полевых массивов и охотничьих угодий в радиусе 10 километров территории Сватовского городского совета неблагополучным пунктом по бешенству животных”, – сказано в сообщении.



Также комиссией разработан и утвержден План мероприятий по ликвидации бешенства на территории в городе Сватово, который является обязательным к исполнению.