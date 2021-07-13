Rado – одни из лучших швейцарских часов

Rado – один из крупнейших производителей часов в Швейцарии, специализирующийся на уникальных материалах, новых технологиях и инновационном дизайне. В этой статье есть все самое важное о данной компании – ее история, некоторые из знаковых часов, репутация и другие важные аспекты.

“Радо”: с чего все начиналось

Компания была основана братьями Фрицем, Эрнстом и Вернером в 1917 году в городе Ленгнау. До того, как она в 1950 году получила название Rado, часовой завод назывался Schlup & Co. К 1960-м годам часы Радо купить можно было по всему миру и продавались они в шести десятках стран. Последовали такие важные этапы в жизни компании:

В шестидесятых выпустили культовую модель DiaStar 1, ставшую “первыми в мире часами с защитой от царапин». Эти модели продемонстрировали инновации Rado, представив такие материалы, как твердый металл и сапфировое стекло, которые в ту пору были относительно неизвестны. В 1970-х годах бренд продолжал выпускать инновационные продукты, представляя часы с передовыми технологиями, такие как Rado Integral. Их высокотехнологичный керамический браслет, который также не боялся царапин, стал одним из фирменных знаков бренда. В 1990-е годы компания создала настоящую «керамическую революцию». Это был период, когда появились на свет Rado Ceramica (из сапфирового стекла и высокотехнологичной керамики), Rado Sintra (из металлокерамики и металла) и Ceramica (из плазменной высокотехнологичной керамики, комбинации, которая имеет свечение металла, но в ней нет металлических материалов).

На сегодняшний день именно керамические модели являются визитной карточкой бренда, и у них по всему миру есть тысячи поклонников.

Действительно ли Rado так хороши

Вопросы такого рода – это всегда предмет дискуссии, поскольку невозможно угодить абсолютно всем. Но нельзя не отметить высокие достижения “Радо”. Существует высокотехнологичная керамика, которую бренд описывает как «инновационную, долговечную и гипоаллергенную». Этот материал может иметь глянцевый или матовый финиш, он легкий, гипоаллергенный и удобный.

Существует также плазменная высокотехнологичная керамика, которую выковывают в печи при чрезвычайно высоких температурах: Газы, активируемые при 20000°C, делают из готовой белой керамики в неповторимый материал с потусторонним блеском металла – но без его использования. Философия компании: “Если мы можем это представить, значит, мы можем это сделать”. И эти гении часового искусства доказывают свое мастерство в каждом творении.