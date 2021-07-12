В Новопскове хотят установить новые тарифы на водоснабжение и водоотведение

КП «Новопсковжитло» 12 июля сообщил о намерении установить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Расчет тарифа пересмотрен в связи с выявленными неточностями и уменьшен по сравнению с предыдущими расчетами.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковского поселкового совета.



❗ Тариф на услугу по централизованному водоснабжению: 29,31 грн. / куб.м с НДС

❗Тариф на услугу по централизованному водоотводу: 36,66 грн. / куб.м с НДС



Замечания и предложения от физических и юридических лиц, их объединений принимаются в течение 7 календарных дней со дня уведомления потребителей о намерении установить тарифы по адресу КП «Новопсковжитло», ул Магистральная, 284 а, Новопсков или Новопсковский поселковый совет, ул Школьная, 3 ( юридический адрес), пер. Исторический, 1 (фактический адрес).

Что входит в состав расчетов нового тарифа – читайте по ссылке