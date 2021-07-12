Луганщина получила только 4 субвенции от правительства в 2021 году: на что они предусмотрены

Луганская область получила 4 субвенции от Кабинета министров Украины, что является самым низким показателем по количеству субвенций и, надо отметить, что все субвенции касаются только трех избирательных округов Луганщины из шести.

Об этом говорится в материале Громадянської мережі ОПОРА

По сути субвенция – помощь местному бюджету со стороны государственного бюджета, которая идет на финансирование определенного объекта инфраструктуры, который является актуальным и важным для развития общества. Как правило, средства должны быть направлены на объекты, которые не под силу профинансировать из местного бюджета, из-за их высокой стоимости, но на практике это не всегда так.

Кабинет Министров Украины распределил 1 миллиард 677 миллионов 376 тысяч 194 гривны субвенций на социально-экономическое развитие отдельных территорий между 1161 объектом в разных регионах Украины. Об этом говорится в соответствующем распоряжении №468-р от 19 мая 2021 года.

Так, Луганщина по количеству субвенций является одной из последних, поскольку получила лишь 4 субвенции (1 субвенция направлена ​​на г. Рубежное, 2 – г. Северодонецк и 1 – г. Счастье).

Если говорить о количестве субвенций, то лидером по этому показателю стал 106 округ с центром в г. Северодонецк. Алексей Кузнецов, выдвиженец партии «Слуга народа», является народным депутатом Украины от этого округа. Общий размер 2-х субвенций составляет 9,9 млн грн.

На 112-й округ, где избран член депутатской группы «Доверие» Сергей Вельможный, выделено 1 субвенцию для г. Рубежное. В то же время размер этой субвенции составляет 30 млн грн и является одной из крупнейших по стране.

Внефракционный народный депутат от 105-го округа Виктория Гриб для своих избирателей привлекла субвенцию в размере 9,9 млнгрн для г.. Счастье Луганской области.

Для остальных трех округов в Луганской области субвенции выделены не были.

В “ОПОРЕ” пишут, что две субвенции касаются вопросов ЖКХ и инфраструктуры и составляют 39,9 млн грн. В частности, это устройство комплекса отбора вторичного сырья КВВС-50, г. Рубежное, Луганская область (112-й избирательный округ) на общую сумму 30 млн грн и капитальный ремонт участков тепловой сети под проезжей частью по ул. Республиканская и замена участка тепловой сети от ул. Дружбы ТК-41 в г. Счастье (105-й избирательный округ) на общую сумму 9,9 млн грн.

На 106-й избирательный округ выделена одна субвенция для капитального ремонта внутриквартальных дорог в 78-м микрорайоне г. Северодонецк (общая сумма 2,5 млнгрн) и одна субвенция для образовательных учреждений, а именно капитальный ремонт плавательного бассейна комплексной детско-юношеской спортивной школы № 4 в городе Северодонецк (общая сумма 7,4 млн).

Для сравнения в 2020 году на область было выделено 23 субвенции. А в 2015-2019 годах общее количество направленных субвенций составило 324.