На Луганщине со дня открытия рынка земли заключили 10 сделок

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что на сегодня в Украине заключено 532 земельные сделки.

Об этом информирует пресс-служба министерства.

За 11 дней от начала рынка земли 3286 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из них 3101 согласовано, 123 – в очереди на рассмотрение, по 433 получен отказ.

Нотариусы работают с Государственным земельным кадастром в штатном режиме.

Справка:

1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

Судя по инфографике, в Луганской области пока заключили 10 земельных сделок. Площадь земель, относительно которых зарегистрированы сделки, составила 1,3 га. Это предпоследний показатель по стране, меньше только в г. Киеве.