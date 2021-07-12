В ОРЛО подросток наступил в воде на металлический трос и не смог сам выбраться на берег

Мальчик купался в Луганке, поранил ногу и не смог выбраться на берег. Ему помогли спасатели. Инцидент произошел в районе кинотеатра “Родина”.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Выяснилось, что ребята купались в реке ниже моста. Один из них во время игр в воде наступил на трос, и в мизинец впились металлические каболки (свитые в спираль проволоки – прим. ред.). Мальчик плакал, в воде его поддерживал друг, чтобы тот не травмировался сильнее.

Три спасателя зашли в воду, нащупали место повреждения и начали выкапывать трос. Затем гидравлическими ножницами его перерезали, вынесли паренька на берег и передали в руки медиков.