Будьте осторожны: на Луганщине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

По данным Укргидрометцентра, с 12 по 15 июля в Луганской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом местных жителей предупреждает областное спасательное ведомство.

По данным областных синоптиков, Луганщина продолжает оставаться под влиянием Азорского антициклона.



13 июля ожидается солнечная погода. Без осадков. Ветер северо-восточного направления, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 14-19 ° тепла, днем 32-37 ° тепла.



Ожидается высокая (4 класс), в отдельных районах чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.