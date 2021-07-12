На Луганщине остановили вооруженных мотоциклистов: заявили, что ехали на охоту

А документов на хранение и ношения оружия у них не было.

Мотоцикл с двумя вооруженными мужчинами остановили вчера вечером пограничники отдела «Станица Луганская» неподалеку от села Плотина Счастьенского района, сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.



Водитель и пассажир мотоцикла везли два охотничьих ружья и 5 патронов калибра 12/76, но не имели документов на право хранения и ношения оружия. Нарушители сообщили, что ехали на охоту. Они признались, что ружья остались им в наследство от родственников.



Пограничники сразу сообщили о вооруженных нарушителям сотрудникам Нацполиции, которые изъяли ружья и патроны установленном порядке. Мужчин передали полицейским для принятия правового решения.